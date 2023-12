Squalifica Pogba, ipotesi patteggiamento: le ultime

Filtrano novità riguardo la situazione di Paul Pogba e la sua squalifica per il caso di doping che l’ha visto coinvolto

Un patteggiamento a 18-24 mesi di squalifica: è l’indiscrezione che filtra dall’Inghilterra sulle sorti di Paul Pogba. Sarebbe dunque questa la strada del francese per limitare rischi e danni: la violazione per doping prevede infatti una squalifica di 4 anni. Il centrocampista della Juve deve trovare un accordo con il procuratore antidoping e dimostrare la non intenzionalità