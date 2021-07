Pogba verso il PSG: pronto attacco decisivo per il sì dello United

Il PSG potrebbe sferrare l’attacco decisivo per Paul Pogba, attualmente in uscita dal Manchester United. Le ultime

Paul Pogba è sempre il grande sogno dei tifosi della Juventus che ad ogni sessione di mercato sperano nel ritorno del centrocampista francese alla Continassa. Sul classe 1993 però c’è anche l’interesse del PSG.

Secondo quanto riportato da Sky Sports, in questa settimana i francesi si muoverano con un’offerta ufficiale per convincere il Manchester United. Altro colpo in vista per il PSG? I contatti ora saranno riavviati.