Pogba via dal Manchester United: tre club sul centrocampista francese

Paul Pogba può lasciare il Manchester United gratis senza rinnovo: la Juventus sfida Real Madrid e Paris Saint-Germain

Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain in pole per Paul Pogba in caso di mancato rinnovo con il Manchester United.

Il ‘Polpo’ è in scadenza nel giugno 2022 e, come riporta Sky Sports UK, la ‘Vecchia Signora’ farebbe parte del lotto delle squadre che potrebbero assicurarsi le prestazioni del centrocampista francese classe ’93 la prossima estate a parametro zero. Ad ostacolare il ritorno a Torino di Pogba, però, ci sarebbe l’oneroso ingaggio che chiederebbe il suo agente Mino Raiola: circa 20 milioni di euro netti a stagione.