Pogba: «Voglio essere di livello mondiale per tutta la carriera, come Ronaldo»

Paul Pogba parla del suo obiettivo per continuare a migliorarsi: ecco le parole del centrocampista bianconero

Paul Pogba, in una lunga intervista a Sky Sports, si pone l’obiettivo di diventare come Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole.

«Grandi giocatori, giocatori di livello mondiale come Lionel Messi e Ronaldo sono stati al top per anni e anni. Raggiungere il vertice per un anno non è sufficiente, voglio essere di livello mondiale per tutta la tua carriera, per cinque o dieci anni»