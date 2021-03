Polonia, Sousa: «Battiamo l’Ungheria. Su Szczesny e Lewandowski…»

Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha parlato in vista del match delle qualificazioni Mondiali contro l’Ungheria: le sue dichiarazioni

Paulo Sousa, commissario tecnico della Polonia, ha parlato in vista del match delle qualificazioni Mondiali contro l’Ungheria.

«Non sarà facile, il loro obiettivo sarà quello di segnare almeno un gol. Lewandowski giocherà dall’inizio, così come Szczesny. Ci saranno alcuni cambi rispetto alla partita con l’Ungheria ma non per sottovalutare l’avversario. Dobbiamo vincere, se qualcuno pensa diversamente sbaglia».