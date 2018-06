La porta del Napoli non ha padrone, ma quel Leno che piaceva fino a poco fa può essere d’aiuto: se va all’Arsenal, libera Petr Cech. Attenzione anche a Sergio Rico del Siviglia

Il Napoli ha bisogno di trovare un portiere per la prossima stagione e ogni giorno c’è un nuovo nome. Se ieri era Keylor Navas, oggi la novità è Petr Cech. Il numero uno dell’Arsenal è finito da poco sulla lista dei desideri del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma potrebbe esserci lo zampino di Bernd Leno. L’estremo difensore del Bayer Leverkusen piace, o meglio piaceva, tantissimo al Napoli. Negli ultimi giorni il pressing si è fatto meno asfissiante e per il tedesco gli azzurri hanno perso quota: adesso è molto vicino a un trasferimento in Premier League, proprio all’Arsenal. Se Leno andasse ai Gunners, Cech vedrebbe messa in discussione la sua titolarità. Ecco spiegato dunque il possibile passaggio al Napoli. Potrebbe arrivare in prestito per una stagione, anche se la formula non aggrada De Laurentiis.

Il presidente si è sempre detto poco favorevole ai prestiti, ma in questo caso Cech arriverebbe a titolo temporaneo per una stagione quasi a gratis: è in scadenza nel 2019 con l’Arsenal e non sarebbero richiesti indennizzi – o almeno, non indennizzi altissimi – per riuscire a portarlo al San Paolo per una stagione. Carlo Ancelotti lo ha già avuto al Chelsea e lo riabbraccerebbe, ma non c’è solo il ceco nella lista, scrive La Gazzetta dello Sport. Un’altra novità arriva da Siviglia e si tratta di Sergio Rico. Venticinque anni, titolare del Siviglia, Rico è un profilo che fa gola a tantissime squadre e viene considerato un astro nascente del calcio spagnolo. Anche l’iberico è nell’elenco dei portieri che piacciono al Napoli e nelle prossime settimane si potrebbe muovere qualcosa in quella direzione. Il casting rimane in corso.