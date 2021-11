Porto, Conceicao: «Milan bloccato. Abbiamo fatto una grande partita»

Conceicao ha parlato a Prime Video nel post partita di Milan Porto, match valido per la quarta giornata di Champions League

PARTITA – «Abbiamo fatto due belle partite, anche se oggi è mancata un po’ di efficacia a livello offensivo: abbiamo avuto opportunità per vincere con un risultato diverso a Porto e per vincere oggi. Abbiamo giocato una grandissima partita con una pressione altissima, in modo da non far giocare i centrocampisti rossoneri; da una di queste è arrivato il gol. Nel primo tempo il Milan ha creato poco, non perché non abbia qualità, ma perché siamo riusciti a bloccarlo dove era importante. Nel secondo tempo siamo calati un po’, ma con la traversa potevamo fare lo 0-2».

FILOSOFIA DI GIOCO – «È quella vista di oggi, è come io vedo il calcio: pressione grande sull’avversario, con la palla siamo incisivi e verticali nel gioco, con qualità anche per aver il possesso palla guardando sempre la porta avversaria. Siamo molto concentrati sul lavoro con la linea difensiva alta: non è facile, ma c’è un grande lavoro sia individuale che nei settori».