Portogallo, Bernardo Silva: «La Macedonia ha battuto Italia e Germania. Merita la finale»

Le parole di Bernardo Silva a pochi giorni dalla finale dei playoff per il Mondiale in Qatar contro la Macedonia del Nord

Il centrocampista del Manchester City e del Portogallo Bernardo Silva, ha parlato a pochi giorni dalla sfida contro la Macedonia del Nord. Ecco le sue parole:

«Onestamente non sappiamo cosa aspettarci. La Macedonia può giocare con un blocco tutto dietro o anche alzare il pressing. Abbiamo avuto la possibilità di osservarli in alcuni video e abbiamo capito che è una squadra molto aggressiva nei duelli, ma che con la palla cerca di giocare sempre. Non ci aspettiamo, affatto, una partita facile. Se la Macedonia è arrivata al turno decisivo per qualificarsi, è perché lo merita! Hanno vinto la Germania e l’Italia, anche con queste statistiche, è un segno che è una squadra forte e coesa. Questo ci dice che abbiamo un compito difficile davanti e dobbiamo dare tutto per superare questo avversario»