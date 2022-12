Portogallo, Bruno Fernandes: «Uscire così fa molto male. Sapevamo che...»

Bruno Fernandes, centrocampista e leader della Nazionale portoghese, ha parlato così dopo l’eliminazione a Qatar 2022

Bruno Fernandes ha parlato ai microfoni della Rai dopo l’eliminazione dei portoghesi a Qatar 2022.

LE PAROLE – «Siamo davvero distrutti ma il calcio è così. Abbiamo creato tante occasioni ma non abbiamo segnato, non abbiamo riportato la gara in equilibrio. Sapevamo di potercela fare ma non è stato così e fa molto male».