Portogallo, ct Santos: «Ecco come sta Cristiano Ronaldo»

Le dichiarazioni del commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos sulle condizioni di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo si è allenato regolarmente con il Portogallo. Fernando Santos, commissario tecnico della nazionale, ha parlato in conferenza stampa delle condizioni dell’attaccante della Juventus.

«Ronaldo si è allenato e ha fatto tutto l’allenamento. Una cosa è stare in campo, potrebbe essere stato anche per provare a ingannarvi, ma in realtà non ha avuto nessun fastidio. Sapevo già da domenica che non ha mai avuto alcun fastidio, è pronto per giocare le prossime tre partite con noi».