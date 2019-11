Fernando Santos chiarisce: «Basta con ste storie, Ronaldo con la Lituania giocherà» – VIDEO

Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa in vista del match del Portogallo contro la Lituania per le qualificazioni ad Euro2020

Nel corso della conferenza stampa di presentazione a Portogallo Lituania, il ct dei lusitani Fernando Santos ha parlato anche di Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dai media portoghesi.

RONALDO – «Se non stesse bene non lo avrei neanche convocato. Tutti vogliono parlare di Cristiano Ronaldo e dare la propria opinione su di lui semplicemente perché è il migliore de mondo. Cristiano è qui con noi, sta bene e contro la Lituania giocherà. Non ho nessun dubbio su questo e quindi per me non c’è nessun caso».