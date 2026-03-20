Nazionali
Portogallo, la lista ufficiale dei convocati del ct Martinez per Messico e USA: assente Cristiano Ronaldo ma due giocatori di Serie A
Portogallo, ufficiali i convocati di Martínez per Messico e USA: fuori Cristiano Ronaldo, presenti due “italiani”
Manca sempre meno al Mondiale 2026 e anche il Portogallo entra nella fase di preparazione, approfittando della sosta di fine marzo per volare negli Stati Uniti e affrontare in amichevole Messico e USA, due delle nazioni ospitanti. La squadra di Roberto Martínez avrà così un primo assaggio dell’atmosfera “americana”, anche se dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo, fermato da un problema fisico.
Nella lista dei convocati diramata dal CT figurano anche due rappresentanti della Serie A: Rafa Leão e Francisco Conceição, unici “italiani” scelti per questo doppio impegno. Una selezione che permette a Martínez di testare il gruppo e valutare le alternative in vista del percorso verso il Mondiale.
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LA LISTA UFFICIALE
Portieri: Diego Costa, José Sà, Rui Silva
Difensori: Nunes, Dalot, Cancelo, Mendes, Inacio, Veiga, Silva, Araujo
Centrocampisti: Neves, Costa, Mateus Fernandes, Neves, Vitinha, Bruno Fernandes
Attaccanti: Mora, Horta, Felix, Gonclaves, Trincao, Conceicao, Neto, Leao, Guedes, Ramos