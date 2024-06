Le parole di Roberto Martinez, ct del Portogallo, dopo la vittoria ottenuta contro la Turchia nella seconda giornata di Euro 2024

Roberto Martinez ha parlato dopo la vittoria del Portogallo contro la Turchia a Euro 2024. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Abbiamo giocato come con la Repubblica Ceca, con la sola differenza che questa volta siamo riusciti a segnare per primi. Non è stato un impegno semplice perché abbiamo incontrato una squadra con giocatori dotati di un talento eccezionale. Sono felice per la concentrazione che hanno avuto i miei ragazzi in fase difensiva e per aver mantenuto la porta inviolata. La Turchia ha cominciato bene, ma noi siamo stati bravi a resistere e poi, una volta trovato il gol del vantaggio, abbiamo controllato la partita, impedendo loro di giocare. Ora, vista la qualificazione ottenuta, posso dare una chance anche agli altri calciatori poco impiegati sino ad oggi perché se lo meritano».

PEPE – «Una persona neutrale che lo guarda giocare non può immaginare che abbia 41 anni. E’ un grande esempio per il calcio portoghese, è un professionista per ventiquattro ore al giorno: si allena duramente e riposa nel modo corretto. Il suo obiettivo è giocare per un altro anno, poi un altro ancora… Ha un grande amore per il gioco e la genetica che non si può comprare».

CRISTIANO RONALDO – «Stasera abbiamo visto qualcosa di veramente speciale. Un attaccante come Ronaldo che si ritrova davanti al portiere e invece di segnare fa l’assist per un compagno: che grande esempio! Quanto fatto da Cristiano dovrebbe essere mostrato in tutte le accademie del Portogallo».