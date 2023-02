Posta un video su Tik Tok e l’AIA lo sospende fino al 2024, la vicenda di un giovane arbitro

La sezione di Mestre dell’AIA ha sospeso Alessandro Iuliano, giovane arbitro, fino al 2024 solo per aver pubblicato alcuni video su Tik Tok

Dei video pubblicati su Tik Tok dove commenta le sue partite e da consigli sul ruolo. É bastato questo per Alessandro Iuliano, arbitro della sezione AIA di Mestre per essere sospeso fino al 2024.

Une decisione molto dura per il giovane fischiatto, che commenta così a Gazzetta.it: «Oggi sono seguito da 180mila utenti su TikTok e da 26mila su Instagram. Ricevo molti messaggi, i ragazzi sono curiosi di conoscere il mio percorso e vogliono delucidazioni rispetto a quanto, magari, è accaduto nell’ultima giornata di Serie A. Non contesto la decisione, perché c’è un regolamento che parla chiaro, ma oggi i social network sono fondamentali, l’Aia potrebbe sfruttarli per confrontarsi con i tifosi. Tra i fan e gli arbitri esiste ancora una barriera, che con internet può essere finalmente abbattuta. Ormai non ho nulla da perdere: conosco decine di persone che condividono le mie idee e mi danno la forza per andare avanti. So di essere visto come un problema. Ma sono certo che, domani, potrei rivelarmi una risorsa preziosa…»