Pradè: «Dobbiamo dare continuità a quello che facciamo: è il prossimo step da fare»

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria contro la Sampdoria

TIFOSI – «Questo campo fa la differenza per noi. Oggi i tifosi sono stati incredibili, siamo passati in svantaggio 1-0, ma hanno capito che stavamo giocando solo noi. Potevamo abbatterci dopo aver preso gol alla prima azione. Bravi i ragazzi, bravo il mister, abbiamo fatto una grande partita. Adesso dobbiamo dare continuità a quello che facciamo: è il prossimo step che dobbiamo fare».

VITTORIA – «Abbiamo fatto il 68% di possesso palla, non abbiamo avuto frenesia, siamo stati bravi. Il presidente finalmente ha visto vincere, era felice. La squadra c’è e questo ci dà forza. Voglio fare i complimenti a José Callejon, perché ha passato dei momenti difficilissimi, è arrivato alla fine del mercato scorso, ha preso subito il Covid e ha dovuto giocare con un modulo non consono a lui. Quest’anno ci sta dando tanto sia all’interno del campo che nel nostro gruppo. Ha un’energia positiva incredibile».

COMMISSO – «E’ entrato nello spogliatoio, era felicissimo, ma già ieri aveva fatto un discorso positivo alla squadra. Ha detto che quei sei-sette minuti non dovevamo sentirli addosso. Non era facile rigiocare dopo la sconfitta di Empoli arrivata per degli episodi».