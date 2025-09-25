Prandelli su Allegri: «Sta facendo molto bene al Milan. Penso che questi giocatori siano geniali» - Calcio News 24

Prandelli elogia Allegri e analizza la sfida tra Napoli e Milan: «Modric e De Bruyne? Geniali»

In un’intervista rilasciata all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha commentato l’ottimo momento del Milan guidato da Massimiliano Allegri. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha espresso grande stima nei confronti del tecnico rossonero, sottolineando come il suo lavoro stia finalmente ottenendo il riconoscimento che merita.

«Sono strafelice dell’impatto di Allegri» – ha dichiarato Prandelli – «se lo merita, perché ha dovuto sopportare critiche ingiuste. Max è dominante, ha una straordinaria capacità di gestire le situazioni difficili con equilibrio e lucidità. Si assume le responsabilità e trova sempre il modo per risolvere i problemi. Inoltre, il Milan sta giocando un bel calcio: contro l’Udinese ha saputo anche divertire».

Prandelli, profondo conoscitore di calcio e allenatori, ha poi rivolto la sua attenzione alla super sfida di domenica sera tra Milan e Napoli, sottolineando l’importanza del confronto tra due tecnici dal grande carisma come Allegri e Antonio Conte. «Spesso si discute delle differenze tra loro» – ha osservato – «ma secondo me ci sono anche tante analogie. Entrambi hanno una leadership naturale, una forza interiore che deriva dalla conoscenza profonda del gioco. La loro energia si riflette direttamente sulle squadre che allenano».

Ma lo sguardo dell’ex tecnico non si limita alla panchina. Parlando della partita di San Siro, Prandelli ha voluto soffermarsi anche sul duello tra due autentici fuoriclasse: Luka Modric e Kevin De Bruyne. «Ben vengano partite con protagonisti di questo livello» – ha affermato – «quando si ha a che fare con calciatori di una tale intelligenza e talento, lo spettacolo è garantito. La classe non ha età, e sia Modric che De Bruyne lo dimostrano ogni volta. Sanno quando accelerare e quando gestire il ritmo, leggono il gioco con una lucidità che incanta. Il vero campione è colui che decide, e loro due lo fanno da anni».

Le parole di Prandelli confermano una visione del calcio profonda e raffinata, fatta di rispetto per il mestiere dell’allenatore e amore per il talento puro. In un calcio sempre più orientato ai numeri, il suo sguardo rimane umano, tecnico e, soprattutto, autentico.