Leao pre Parma Milan: «Vogliamo vincere a tutti i costi! Su Allegri voglio dire questo» - Calcio News 24

Parma Milan, ecco le dichiarazioni nel pregara considerando l’importanza del posticipo di Serie A in ottica Scudetto

Ai microfoni di Sky Sport, Leao ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nel pregara di Parma Milan.

LE PAROLE – «E’ una partita importante per noi. Abbiamo l’opportunità di vincere e fare punti. Vogliamo iniziare forti, vogliamo fare gol presto perchè qui non è mai facile giocare»

LAVORO CON LA SQUADRA – «Cerco di aiutare sempre la squadra. Sto lavorando tanto con il mister, mi sta aiutando tanto e lo devo ringraziare. Lui sa come aiutarmi dentro e fuori dal campo.».

RAPPORTO CON IL MISTER – «Allegri? Parliamo tanto di calcio e anche della vita in generale. Lui ha esperienza, sa gestire bene noi giovani e avere una figura così è importante».