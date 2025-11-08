Leao pre Parma Milan: «Vogliamo vincere a tutti i costi! Su Allegri voglio dire questo» - Calcio News 24

Parma News
Leao pre Parma Milan: «Vogliamo vincere a tutti i costi! Su Allegri voglio dire questo»
Parma Milan, ecco le dichiarazioni nel pregara considerando l’importanza del posticipo di Serie A in ottica Scudetto
Ai microfoni di Sky Sport, Leao ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nel pregara di Parma Milan.
LE PAROLE – «E’ una partita importante per noi. Abbiamo l’opportunità di vincere e fare punti. Vogliamo iniziare forti, vogliamo fare gol presto perchè qui non è mai facile giocare»
LAVORO CON LA SQUADRA – «Cerco di aiutare sempre la squadra. Sto lavorando tanto con il mister, mi sta aiutando tanto e lo devo ringraziare. Lui sa come aiutarmi dentro e fuori dal campo.».
RAPPORTO CON IL MISTER – «Allegri? Parliamo tanto di calcio e anche della vita in generale. Lui ha esperienza, sa gestire bene noi giovani e avere una figura così è importante».
Formazioni ufficiali Parma Milan, le scelte dei due tecnici per il match dell’undicesima giornata di Serie A
Convocati Parma per la sfida contro il Milan: ecco le scelte di Cuesta per il match di questa sera
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...