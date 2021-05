Premiazione Scudetto Inter: la consegna del tanto atteso trofeo nelle mani di Samir Handanovic, capitano della squadra

L’Inter conclude un campionato da vera dominatrice: vittoria per 5-1 sull’Udinese e 91 punti in classifica. Scudetto ampiamente meritato per i nerazzurri che vincono con ampio margine lo Scudetto rispetto alle inseguitrici.

Dopo la gara contro l’Udinese va in scena la premiazione per lo Scudetto: sul palco allestito a San Siro, la consegna del trofeo nelle mani del capitano Samir Handanovic con la festa nerazzurra. All’esterno di San Siro tanti tifosi in delirio. Gli aggiornamenti su INTERNEWS24