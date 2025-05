Premier League, l’Aston Villa non si arrende nella corsa Champions. Batte il Tottenham e aggancia il Newcastle

Premier League, l’Aston Villa non si arrende nella corsa Champions. 2-0 al Tottenham e aggancio al Newcastle al 3° posto

In attesa della conclusione del match tra Chelsea Manchester United ha fatto il suo dovere l’Aston Villa che ad una giornata dalla fine mantiene vive le speranza di qualificazione in Champions League grazie al successo per 2-0 in casa contro il Tottenham ancora in crisi di risultati.

Nella 37a giornata di Premier League, i padroni di casa, dopo un dominio costante per tutto l’arco dei 90 minuti, hanno portato a casa i 3 punti grazie alle reti di Konsa al 59′ e di Kamara al 73′, superando così gli Spurs e portando a casa il terzo successo consecutivo, il 4° delle ultime 5 in campionato.

Adesso è tutto nelle mani del destino, con una giornata ancora da disputare, contro il Manchester United, anch’esso come il Tottenham in crisi, restano ridotti i distacchi tra il secondo posto dell’Arsenal (68 punti in 36 partite) e il 7° del Nottingham (62). Con l’aggancio al 3° posto del Newcastle con 66 punti che fa sperare ancora ad una qualfiicazione nella massima competizione europea.