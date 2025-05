Chelsea-Manchester United, formazioni ufficiali: Maresca sceglie George dal primo minuto. Esordio da titolare del classe 2006

Sarà il classe 2006 Tyrique George a sostituire lo squalificato Jackson come punta centrale nel Chelsea.

Per l’esterno inglese, si tratta dell’esordio da titolare nella formazione di Enzo Maresca in Premier League (ha già 8 presenze da titolare in Conference, invece), in vista della partita di questa sera contro il Manchester United, delle 21.15 valida per la 37a giornata.

FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-MANCHESTER UNITED

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Madueke, Palmer, Neto; George. A disposizione: Jorgensen, Bettinelli, Gusto, Acheampong, Chalobah, Anselmino, Badiashile, Lavia, Dewsbury-Hall. Allenatore Maresca

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Lindelof, Maguire, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Amad, Mount; Hojlund. A disposizione: Bayindir, Amass, Fredricson, Heaven, Collyer, Eriksen, Mainoo, Ugarte, Garnacho. Allenatore Amorim