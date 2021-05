Premier League, Cantona nella Hall of Fame: «Sarei stato sorpreso del contrario»

Eric Cantona è entrato a far parte della Hall of Fame della Premier League

Dopo Thierry Henry e Alan Shearer , anche Eric Cantona entra a far parte della Hall of Fame della Premier League. E, come riportato da Sky Sports, lo storico ex attaccante del Manchester United ha commentato a modo suo questo riconoscimento.

«Sono molto contento e davvero orgoglioso. Ma dico la verità, non sono sorpreso. Sarei stato sorpreso del contrario, ovvero di non essere nella Hall of Fame. Giocare in Inghilterra, in Premier League è stato un sogno. Sono stato fortunato a giocare nel Manchester United con giocatori fantastici, un allenatore meraviglioso e tifosi meravigliosi. Era il calcio che sognavo perché il Manchester United è un club dove si vuole vincere. Era così ai tempi di Matt Busby. Questa è l’identità di questo club, la filosofia di questo club».