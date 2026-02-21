Premier League, esplode il caso fuorigioco semi‑automatico: gli arbitri spingono per una tecnologia più rapida

Premier League, il fuorigioco semi‑automatico finisce sotto accusa: gli arbitri vogliono un sistema più efficiente

In un momento in cui in Serie A infuriano le polemiche arbitrali e, più in generale, l’AIA vive una fase delicata, anche la Premier League inizia a mostrare crepe significative. La particolarità, però, è che questa volta non sono i club a contestare il sistema arbitrale: sono gli stessi direttori di gara inglesi a nutrire dubbi sul fuorigioco semi‑automatico, mettendo in discussione l’affidabilità della tecnologia.

Secondo quanto riportato da Telegraph Sport, gli arbitri della Premier avrebbero perso fiducia nel sistema, al punto da chiedere ai club un cambio di rotta. La scintilla è stata l’attesa di cinque minuti e mezzo per valutare un fuorigioco nella semifinale di Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City, episodio che ha evidenziato limiti nella fluidità del gioco e nella sicurezza del giudizio finale. A ciò si aggiunge il timore dei fischietti britannici di finire nel mirino dei tifosi quando le analisi VAR si prolungano, soprattutto in situazioni complesse che coinvolgono più giocatori o angoli di ripresa ostruiti.

Il tema è da tempo sul tavolo delle istituzioni calcistiche inglesi, ma l’episodio in Carabao Cup ha accelerato il dibattito, anche perché il sistema avrebbe inizialmente fallito nel rilevare correttamente la posizione di Haaland nell’azione incriminata. A complicare il quadro c’è la scelta della Premier di utilizzare due tecnologie diverse per VAR e fuorigioco semi‑automatico: Hawk‑Eye per il primo, Genius Sports per il secondo, che richiede circa 30 iPhone per stadio. Una decisione che molti contestano, soprattutto dopo che la promessa di ridurre drasticamente i tempi di valutazione non è stata mantenuta, come dimostrato anche dal recente caso nella semifinale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona, con un check durato quasi otto minuti.