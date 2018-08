Premier League in subbuglio per la denuncia di una modella francese: la giovane ha affermato di essere stata drogata e stuprata da un importante calciatore

Un brutto episodio di cronaca mette in subbuglio l’intera Premier League. Lo scoop è una esclusiva del noto Daily Mail, vittima una giovane modella di origine francese. L’edizione odierna del tabloid britannica riporta infatti la denuncia della ragazza parigina, che ha affermato di essere stata drogata e stuprata da un importante calciatore che milita nel massimo campionato inglese.

Secondo la ricostruzione della modella al giornale, il giocatore avrebbe trascorso con lei una serata in un night club di Londra e successivamente si sarebbe ritrovata nel suo letto in stato di incoscienza, con il calciatore in questione che avrebbe abusato sessualmente di lei sfruttando il suo stato non ottimale. I due sarebbero usciti insieme dal locale londinese e la ragazza ha affermato di essere stata drogata e successivamente stuprata nella stanza di un albergo. Non sono state diffuse le generalità della donna e del giocatore incriminato, secondo il Daily Mail uno dei più importanti che militano nel campionato, ma parliamo di uno scoop che potrebbe avere gravi conseguenze nel mondo della Premier: attesi aggiornamenti sulla triste vicenda…