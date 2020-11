Premier League, Everton-United e City-Liverpool: 55 km di rivalità

La doppia sfida incrociata tra la nobile Liverpool e l’arrembante Manchester terrà banco nell’infuocato weekend di Premier League

Non sarà un fine settimana come tutti gli altri quello della Premier League. L’ottava giornata del più ricco e appassionante campionato europeo propone due grandi classici del calcio inglese.

Sono appena 55 i chilometri che separano Liverpool e Manchester, le due città più vincenti dell’isola. Ventotto i titoli nazionali per la patria dei Beatles, appena due in meno quelli della rombante dimora di United e City. Entrambe però, ben al di sopra di una Londra che tra Arsenal, Chelsea e Tottenham raggiunge solamente quota ventuno.

La battaglia senza tempo per il dominio dell’Inghilterra pallonara vivrà un weekend scoppiettante, inaugurato sabato alle 13.30 da Everton e Manchester United. Le due sconfitte consecutive hanno smorzato l’entusiasmo dei Toffees di Carlo Ancelotti dopo l’inizio travolgente. I recuperi di James e Richarlison il primo passo per ritrovare punti e fiducia.

Quello che si presenterà a Goodison Park, però, non sarà un Manchester United in grande salute. L’inizio balbettante in Premier, appena 7 punti in 6 gare disputate, e la pessima prova di Istanbul in Champions hanno rimesso Solskjaer sulla graticola. Un altro fallimento potrebbe costare la panchina al tecnico norvegese.

Animi decisamente più sereni nell’altra super sfida in programma domenica all’Etihad, ore 17.30. I Reds sono tornati a comandare la classifica in solitaria, così come hanno incassato il percorso netto in Europa. Klopp ha solo motivi per sorridere: nonostante l’infortunio di Van Dijk ha scoperto il giovane talento di Rhys Williams e là davanti il portoghese Diogo Jota si sta rivelando più di una semplice alternativa.

Sulla sponda Blue di Manchester, invece, Guardiola sta lentamente ritrovando tutti i suoi big dopo i vari acciacchi di inizio stagione. De Bruyne è sempre fonte di ispirazione, mentre Gabriel Jesus è tornato in grande stile contro l’Olympiacos. In dubbio resta il solo Aguero dopo l’infortunio muscolare patito contro il West Ham. El Kun è in recupero, ma il tecnico catalano potrebbe decidere di non rischiarlo. Anche perché tenere fuori Ferran Torres, di questi tempi, non è consigliabile.