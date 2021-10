Premier League, la squadra di Tuchel in vetta alla classifica grazie al pari tra Liverpool e City. La sintesi della settima giornata

La settima giornata di Premier League ha visto il sorpasso in testa del Chelsea ai danni di Liverpool e Manchester City. I Blues riscattano le due sconfitte consecutive tra campionato e Champions League e, grazie al 3-1 ai danni del Southampton, comandano solitari a quota 16 punti. Le due rivali si fermano nel big match di Anfield sul 2-2, con Foden e De Bruyne che riprendono due volte gli uomini di Klopp, portatisi in vantaggio prima con Manè e poi con Salah.

Dietro continua a non vincere il Manchester United, bloccato tra le mura amiche dall’Everton, che tallona i Red Devils per il quarto posto, mentre il sorprendente Brighton resta in sesta posizione grazie allo 0-0 maturato con l’Arsenal, che ha fermato a tre la striscia di successi consecutivi dei londinesi. Dalla settima alla decima posizione sono andati in scena una serie di scontri diretti che hanno visto Tottenham e Brentford come vincitori. Gli Spurs hanno regolato l’Aston Villa grazie alla rete di Hojbjerg e ad un autogol (inutile la rete nel mezzo di Watkins), invece le Api hanno espugnato l’Olympic Stadium del West Ham grazie alla rete in pieno recupero di Wissa.

Zona retrocessione: sprofonda il Newcastle, primo punto per il Norwich

Avvicinandoci alla zona calda, il Wolverhampton trova respiro con i tre punti conquistati ai danni del Newcastle, squadra che non conosce la vittoria dalla scorsa stagione e resta in penultima posizione. Leicester e Crystal Palace non si fanno male, tenendo invariata la distanza di un punto tra il tredicesimo e il quattordicesimo posto. Rammarico per le Foxes, che si sono fatte raggiungere dopo il doppio vantaggio firmato da Iheanacho e Vardy. Il Leeds di Bielsa si è tirato fuori dalla zona calda vincendo 1-0 con il Watford in una partita che è costata il posto al tecnico Munoz, sostituito ufficialmente da Claudio Ranieri. Infine, primo punto per il fanalino di coda Norwich, uscito con uno 0-0 dallo scontro diretto con il Burnley diciottesimo.

