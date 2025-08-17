Premier League, Ufficiale, Jacob Ramsey al Newcastle: colpo da 47 milioni dall’Aston Villa

Premier League, il centrocampista inglese firma fino al 2030: i Magpies mettono a segno un acquisto di prospettiva

Adesso non ci sono più dubbi: Jacob Ramsey è un nuovo giocatore del Newcastle United. Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira su X, l’operazione è diventata ufficiale: i Magpies hanno chiuso con l’Aston Villa per una cifra complessiva di 47 milioni di euro, assicurandosi uno dei giovani più interessanti del panorama inglese. Ramsey ha firmato un contratto a lunga durata che lo legherà al club fino al giugno 2030.

Il profilo di Ramsey

Classe 2001, Ramsey è cresciuto calcisticamente nell’Academy dell’Aston Villa, club con il quale ha esordito in Premier League nel 2019. In questi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista, grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di inserimento senza palla. Con la maglia dei Villans ha collezionato oltre 100 presenze, mettendo in mostra progressi costanti e attirando l’attenzione di diverse big del calcio europeo.

L’investimento del Newcastle

Il Newcastle prosegue la sua politica di rafforzamento mirato, puntando su calciatori giovani ma già pronti per alti livelli. L’arrivo di Ramsey rappresenta un segnale chiaro: il club bianconero vuole consolidarsi stabilmente nella parte alta della Premier League e confermare la propria presenza in Europa. L’operazione da 47 milioni dimostra la volontà di investire in prospettiva, ma anche di fornire al tecnico un giocatore capace di incidere subito.

L’attesa dei tifosi

L’annuncio era nell’aria già dallo scorso 12 agosto, giorno in cui le prime indiscrezioni davano la trattativa in dirittura d’arrivo. Adesso i tifosi dei Magpies possono festeggiare un innesto che aumenta qualità e soluzioni a centrocampo. Ramsey avrà la possibilità di inserirsi in un progetto ambizioso e in continua crescita, con l’obiettivo di aiutare la squadra a competere su più fronti.

Un addio importante per l’Aston Villa

Per l’Aston Villa si tratta di una cessione pesante, ma utile a livello finanziario. La società ha incassato una cifra significativa, che potrà essere reinvestita sul mercato per rinforzare altri reparti. Resta comunque la consapevolezza di aver salutato uno dei talenti più promettenti cresciuti in casa negli ultimi anni.

Con l’ufficialità di oggi, si chiude quindi un affare già atteso e discusso nelle scorse settimane. Il futuro di Jacob Ramsey sarà a tinte bianconere, nella cornice magica di St James’ Park.