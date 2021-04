Premier League, Lingard si arrabbia con...il VAR

Il Chelsea batte il West Ham 1-0 grazie alla rete di Timo Werner. All’81’ la decisione del Var di richiamare l’attenzione dell’arbitro Kavanagh per un intervento falloso del difensore Balbuena, punito successivamente con l’espulsione.

Questo il commento del talento del West hamo Jesse Lingard su Twitter: «Alza la testa e continua a combattere. Ancora cinque partite rimaste. PS: il VAR è uno scherzo».

Heads up and keep fighting. Still 5 games left 💪🏾 P.S VAR IS A JOKE 😤😤 #believe #coyi⚒ pic.twitter.com/IKwAft7I1F

— Jesse Lingard (@JesseLingard) April 24, 2021