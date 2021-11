Keane distrugge il Manchester United: «Ubriachi di notte in cerca di rissa»

Roy Keane ha speso pessime parole nei confronti del Manchester United: le sue dichiarazioni

MANCHESTER UNITED – «Durante la partita contro il City sembravano degli ubriachi a fine nottata in cerca di una rissa per come giocavano e si muovevano. È stato peggiore del ko contro il Liverpool. Sono stati inferiori al City in tutto: uomini contro ragazzi, è incredibile».