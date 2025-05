Premier League, i promossi e i bocciati della stagione: Slot e le outsider le sorprese, deludono molte big

Premier League, i promossi e bocciati della stagione: Slot il grande vincitore, bene le outsider per l’Europa, deludono le big

La stagione 2024-25 della Premier League, secondo Goal.com, ha visto grandi trionfi e cocenti delusioni: Liverpool ha dominato vincendo il suo ventesimo titolo record senza vera competizione, mentre squadre come Ipswich Town, Leicester City e Southampton sono rimaste distanziate, rendendo la lotta per non retrocedere quasi inesistente. Tuttavia, la corsa per gli ultimi posti Champions è stata serrata fino all’ultimo, mentre club storici come Tottenham e Manchester United hanno vissuto annate difficili, superati da outsider determinati, in una stagione ricca di sorprese e spunti di riflessione.

PROMOSSI

Arne Slot

Sostituire Klopp sembrava impossibile, invece Slot ha vinto il titolo con ampio anticipo, grazie a tattiche intelligenti e una guida calma. Liverpool ha dominato la stagione nonostante poche novità nella rosa e tensioni per i contratti in scadenza.

Squadre di metà classifica

Nonostante si parli di stagione “debole”, il livello medio è altissimo. Squadre come Bournemouth, Fulham, Wolves, Brighton, Brentford e Crystal Palace hanno dato filo da torcere ai grandi, mentre Nottingham Forest, Newcastle e Aston Villa hanno brillato nelle competizioni.

Alexander Isak

L’attaccante svedese ha segnato 23 gol, portando il Newcastle in Champions League e conquistando una seconda nomination consecutiva come miglior giocatore della Premier.

Mohamed Salah

A 32 anni ha eguagliato il record di Henry con il quarto titolo di capocannoniere e ha fornito il maggior numero di assist. Con Slot che ha alleggerito i suoi compiti difensivi, Salah ha raggiunto una forma straordinaria.

Everton

Dopo un inizio disastroso, l’arrivo del gruppo Friedkin e il ritorno di David Moyes hanno rivoluzionato la squadra, evitando la retrocessione e regalando ai tifosi la speranza per il futuro nel nuovo stadio.

Nuno Espirito Santo (accenno alla squadra Forest)

Ha portato il Nottingham Forest vicino a qualificarsi per la Champions League, sorprendendo molti.

BOCCIATI

Phil Foden

Da miglior giocatore della stagione precedente a uno dei più deludenti, tra infortuni e problemi personali, con poche reti e spesso relegato in panchina.

Arsenal e il “processo” Arteta

Ancora secondi, con un rendimento deludente soprattutto dei leader come Odegaard, i tifosi iniziano a perdere fiducia nella capacità della squadra di vincere il titolo.

Pep Guardiola

La stagione senza trofei è la più deludente della sua carriera al City, con errori nella gestione della rosa, troppi infortuni e prestazioni insufficienti, culminate in critiche e tensioni con la società.

Sir Jim Ratcliffe e Manchester United

La gestione INEOS ha portato caos e scelte sbagliate, costose e poco efficaci. Cambi di dirigenti e allenatori continui, risultati disastrosi e un futuro incerto con la nuova guida Amorim sotto pressione.

West Ham

Nonostante grandi investimenti, la stagione è stata un fallimento, con allenatori cambiati e prestazioni scarse. Il futuro appare incerto con molte questioni da risolvere.