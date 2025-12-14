Premier League, i risultati del sabato inglese: il Chelsea allontana la crisi, il Liverpool c’è. Arsenal in fuga grazie a due autogol. Ecco come è andata la sedicesima giornata

Premier League, i risultati del sabato inglese della sedicesima giornata: il Chelsea allontana la crisi, il Liverpool c’è. Arsenal in fuga grazie a due autogol

Tre momenti diversi della stagione, ma anche tre vittorie importanti per ciascuna di loro. Liverpool, Chelsea e Arsenal superano al meglio la 16ª giornata di Premier League.

Tutte scese in campo nel sabato inglese, Chelsea e Liverpool hanno superato con un netto 2-0 Everton e Brighton, mentre all’Emirates Stadium l’Arsenal si è imposta “solo” 2-1, con due autoreti, contro il Wolverhampton, ultimo in classifica con soli 2 punti.

A Stamford Bridge, la squadra di Enzo Maresca allontana la paura di una possibile crisi e, dopo quattro partite senza i tre punti, torna a vincere grazie alle reti di Palmer e Malo Gusto. I Blues, avanti dopo 21 minuti, chiudono già nel primo tempo la pratica Everton, in un match equilibrato ma convincente, che permette al Chelsea di salire al 4° posto in classifica con 28 punti.

Stesso risultato, alla stessa ora, anche per il Liverpool di Arne Slot, in netta crescita dopo la crisi di risultati che aveva fatto scivolare la squadra tra settembre e fine novembre. Per i Reds si tratta del 5° risultato utile consecutivo, segnale evidente di una ritrovata solidità. La gara contro il Brighton si mette subito in discesa: dopo neanche un minuto arriva il gol di Ekitike, che sblocca il match. Il raddoppio, firmato ancora dall’attaccante francese, chiude di fatto la partita, con gli ospiti incapaci di reagire. Il Liverpool sale così al 6° posto con 26 punti, a -2 dalla zona Champions, in attesa del risultato del Crystal Palace.

In un match dominato per quasi 90 minuti, l’Arsenal rischia grosso in casa contro il Wolverhampton. La squadra di Arteta passa al 70’ grazie all’autorete di Johnstone, ma viene raggiunta al 90’ dal gol di Arokodare, che riapre clamorosamente la gara. In pieno recupero, però, una nuova autorete, questa volta di Mosquera, salva i Gunners, che al 94’ conquistano tre punti fondamentali per allungare a +5 sul Manchester City, portandosi a quota 36 punti.

In campo alle 18.30, e seppur senza nomi di cartello, Burnley Fulham regala spettacolo al Turf Moor. Avanti gli ospiti dopo 9 minuti con l’ex Arsenal Smith Rowe, il Burnley pareggia al 21’ con Ugochukwu, ma torna subito sotto con il gol di Bassey. Nella ripresa Wilson firma il 3-1 al 58’, mentre solo all’86’ Sonne accorcia le distanze per il definitivo 3-2. Il Fulham sale così a 20 punti, a +7 sulla zona retrocessione, mentre il Burnley, penultimo a quota 10, vede avvicinarsi lo spettro di una nuova retrocessione.