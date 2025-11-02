Premier League, nella domenica inglese il City batte 3-1 il Bournemouth e si prende il secondo posto. Stesso risultato per il West Ham che supera il Newcastle

Premier League, torna al successo il West Ham contro il Newcastle. Vittoria del City contro il Bournemouth. Il recap della domenica inglese

Si apre con una sorpresa londinese la domenica di Premier League. Il West Ham di Nuno Espirito Santo ha battuto 3-1 il Newcastle, tornando alla vittoria dopo sei turni senza successi.

Al London Stadium, i Magpies erano passati in vantaggio al 4’ con Murphy, ma la reazione degli Hammers non si è fatta attendere: Paquetá ha pareggiato al 35’, poi un’autorete di Botman ha completato la rimonta sul finire del primo tempo. Nel recupero finale, al 97’, Soucek ha firmato il definitivo 3-1, chiudendo la gara e regalando tre punti pesanti ai londinesi.

City secondo, Haaland decisivo

Nell’altro match, il Manchester City ha superato 3-1 il Bournemouth all’Etihad Stadium. Dopo il vantaggio di Haaland al 17’, Adams ha firmato il momentaneo pareggio, ma lo stesso norvegese ha riportato avanti i Citizens prima dell’intervallo, al 33′. Nella ripresa, O’Reilly ha chiuso i conti siglando il 3-1.

Con questo successo, la squadra di Pep Guardiola sale al secondo posto in classifica con 19 punti, alle spalle dell’Arsenal capolista (25), in attesa del Sunderland, immischiato nel gruppone di squadre a 17 non essendo ancora sceso in campo nel decimo turno, e con Liverpool e Borunemouth a chiudere la zona Champions con 18.

In coda, il West Ham lascia la penultima posizione e si porta al 18° posto, a tre lunghezze dalla zona salvezza occupata dal Burnley con 10 punti.

