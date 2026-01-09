Premier League, parte la rivoluzione degli stadi: tre club pronti a rinnovare senza perdere la tradizione

Premier League, la rivoluzione degli stadi inglesi è iniziata! I progetti di tre club che preserveranno la tradizione

Negli ultimi giorni tre club inglesi hanno accelerato in modo concreto i progetti di rinnovamento dei propri stadi, dando una spinta importante al processo di modernizzazione delle infrastrutture calcistiche nel Regno Unito.

Il Leeds United ha ottenuto il via libera dal comune per la completa ristrutturazione di Elland Road: lo storico stadio passerà dagli attuali 36 mila posti a una capienza di circa 53 mila spettatori, trasformandosi in un impianto più moderno e competitivo.

Il Crystal Palace ha invece superato uno degli ostacoli principali al progetto di ampliamento di Selhurst Park. Il club ha confermato l’acquisto delle abitazioni che impedivano l’avvio dei lavori sulla South Stand e la conseguente rilocazione dei residenti. Con questo passaggio formale, la società potrà finalmente procedere con l’intervento atteso da anni.

Anche il Nottingham Forest ha compiuto un passo avanti verso la ristrutturazione del City Ground, avendo inviato la documentazione necessaria per ottenere l’approvazione finale da parte del comune. Il progetto prevede un aumento della capienza e un generale rinnovamento dell’impianto.

Si tratta di tre strutture storiche che saranno oggetto di riqualificazione, un percorso che preserva la tradizione e al tempo stesso soddisfa le nuove richieste di società e tifosi.

