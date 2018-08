Premier League, si ricomincia! Prima vittoria per United e Tottenham

Una settimana prima della Serie A è ricominciata la Premier League. Debutto vincente per Red Devils e Spurs, nonostante il mercato deludente

Per la Serie A manca ancora una settimana, ma in Inghilterra la Premier League è già tornata. Ieri il debutto del campionato, con il Manchester United di Josè Mourinho che ha sconfitto per 2-1 il Leicester. Protagonisti del match due giocatori molti criticati in estate, Paul Pogba e Luke Shaw. Il primo, bloccato ai Red Devils nonostante le avances di Juventus e Barcellona, ha siglato il rigore del momentaneo 1-0. Il secondo, subissato dalle critiche per una forma fisica non perfetta ad inizio estate, ha realizzato il secondo gol di tecnica e scaltrezza. A nulla è servita la rete allo scadere del solito Jamie Vardy. Due giocatori quelli dei Red Devils che sembravano ai margini del progetto Mourinho, rimasti a Manchester solo perché il mercato in entrata è stato insoddisfacente. Un segnale forte per uno United che farà di tutto per togliere lo scettro di regina ai cugini del Manchester City.

La seconda partita del massimo campionato inglese ha visto protagonista un’altra squadra che il mercato in entrata non l’ha proprio visto: il Tottenham di Pochettino. Zero acquisti e zero cessioni per gli Spurs, che punteranno ancora all’assalto della Premier League. Il match contro il Newcastle di Rafa Benitez delle 13 e 30 si è praticamente risolto in 18 minuti, con tre gol firmati tutti di testa. Ad aprire le danze è Vertonghen all’ottavo del primo tempo, con Joselu che firma l’1 a 1 tre minuti dopo. A chiudere il match al 18′ è Dele Alli che insacca su cross dell’ivoriano Aurier. Deludente Harry Kane, in ritardo di condizione dopo il mondiale con l’Inghilterra. La prima giornata della Premier League proseguirà alle 16 con il Chelsea di Sarri che debutterà al John Smith’s Stadium contro l’Huddersfield. Domani i due big match: Liverpool West Ham alle 14 e 30 e soprattutto Arsenal Manchester City alle 17.