Raiola ha consegnato al Manchester United un’offerta del Barcellona per Pogba. La Juventus potrebbe inserirsi proponendo Pjanic come contropartita

Questa potrebbe essere davvero l’estate del rilancio per il calcio italiano. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus la Serie A potrebbe riaccogliere uno dei fenomeni internazionali che aveva perso negli anni passati, ovviamente Mino Raiola permettendo. Il re dei procuratori ha confermato di essere in Inghilterra in queste ore e secondo quanto scrive il Mundo Deportivo sarebbe precisamente a Manchester per discutere la cessione di Paul Pogba con lo United. Il francese pare sia intenzionato a lasciare la Premier League a causa di un rapporto non proprio idilliaco con l’allenatore José Mourinho e Raiola si è messo subito a lavoro per accontentare il suo assistito.

Il procuratore di Pogba è volato nel Regno Unito con in mano un’offerta del Barcellona da 112 milioni di euro e il possibile inserimento nella trattativa di Yerry Mina o André Gomes. Il difensore colombiano non dispiace a Mourinho mentre il portoghese ha molti estimatori in Europa nonostante abbia sostanzialmente fallito in Catalogna. La Juventus nel frattempo resta alla finestra nonostante in questo momento i blaugrana abbiano un importante vantaggio sulle altre concorrenti. I bianconeri pur di riavere Pogba sarebbero disposti a inserire Miralem Pjanic nella trattativa con il Manchester United. Il club di corso Galileo Ferraris potrebbe comunque decidere di cedere comunque il bosniaco a fronte di un’offerta di almeno 100 milioni di euro. Tale cifra sarebbe poi reinvestita per l’acquisto di uno tra Pogba o Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. I tempi sono comunque decisamente ristretti per la Juventus, che secondo Benatia è diventata una squadra invicibile. Il futuro del centrocampista francese si chiuderà infatti il prossimo 9 agosto, giorno in cui il mercato in entrata inglese chiuderà ufficialmente i battenti.