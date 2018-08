Juventus, Benatia: «Quest’anno ci siamo, vinciamo tutto!»

Mehdi Benatia alla vigilia del match contro il Real Madrid: «Cercheremo di fare il massimo e di portare a casa tutti i trofei»

Da possibile partente a certezza. L’estate di Mehdi Benatia è stata sicuramente una giostra, dal Mondiale abbastanza deludente (certo, c’erano Portogallo e Spagna nel girone, ma la sconfitta con l’Iran era evitabile) alle voci di una partenza. In Russia diceva «devo parlare con la società», poi è stato anche una possibile pedina di scambio per Bonucci. Alla fine è partito Caldara e il marocchino è pronto ad un altro anno da protagonista, dopo la doppietta in finale di Coppa Italia lo scorso anno. Queste le sue dichiarazioni sul sito ufficiale della Juventus, alla vigilia del match di ICC contro il Real Madrid: «Sta andando tutto bene. Certo, il lavoro come sempre è tanto, ma siamo felice di poter stare tutti insieme e di poterci misurare in partite interessanti. Stiamo facendo una buona tournée, siamo quasi alla fine ma c’è ancora una gara importante da fare».

Due parole sono state rilasciate in merito alla competizione americana: «Ci teniamo a chiudere bene questa parte della nostra preparazione nonostante i carichi di lavoro pesanti. E’ il terzo anno che sono qui, quindi il mio corpo ha cominciato ad abituarsi alle richieste dello staff. Poi sono molto felice di giocare con questi ragazzi, ci sono tanti giovani che ci danno una grossa mano».

Infine Benatia conclude con le sue aspettative sulla prossima stagione: «Gioco in una squadra che ogni anno cerca di migliorarsi e si pone obiettivi sempre più alti. Tre anni fa, quando sono arrivato, cercavamo di vincere tutto. Ormai ci siamo, grazie soprattutto alla società che sul mercato sta facendo grandi cose. Cercheremo di fare il massimo e di portare a casa tutti i trofei».