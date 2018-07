Preziosi vs. De Laurentiis: «Chi va in coppa deve avere organico e giocarsela»

Il presidente del Genoa Preziosi replica all’omologo del Napoli De Laurentiis che aveva chiesto una maggior tutela nel calendario di Serie A ai club impegnati nelle coppe europee

Probabilmente il rapporto tra i due non è mai stato davvero idilliaco: da una parte Aurelio De Laurentiis, che da anni si presenta come innovatore del calcio italiano e propone rivoluzioni, dall’altra invece Enrico Preziosi, legato alla vecchia borghesia calcistica italiana da tempo nelle sale di comando del pallone. Sarà per questo che, appena ne ha avuto l’occasione, il presidente del Genoa ha colto subito la palla al balzo per rispondere al numero uno del Napoli che proprio l’altro ieri, in occasione del sorteggio dei calendari della Serie A, aveva accusato la Lega di essere un organo ormai desueto ed i sorteggi stessi di essere noiosi ed aver perso gran parte del proprio significato: «Le squadre impegnate in Champions ed Europa League non dovrebbero incontrarsi tra di loro in prossimità dei match europei – aveva detto De Laurentiis – . La Lega ormai ha fatto il suo tempo».

Secca la replica di Preziosi ieri ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Accontentare tutti è sempre difficile, però chi arriva in coppa dovrebbe avere organico ampio e dovrebbe accettare il fatto di giocarsi al massimo entrambe le competizioni». Un riferimento, forse nemmeno troppo velato, all’uscita prematura del Napoli dall’Europa League della passata stagione, quando la squadra di Maurizio Sarri decise di puntare tutto sul campionato auto-escludendosi in pratica dai giochi europei. Con De Laurentiis, che aveva chiesto maggiore tutela per non impegnare troppo i club impegnati in Europa prima delle partite infrasettimanali, il numero uno del Grifone evidentemente non è tanto d’accordo…