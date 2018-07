Sorteggio calendario Serie A 2018/2019: la diretta live. Info e orari

Qui di seguito il sorteggio del calendario della Serie A 2018/2019: direttamente dagli studi di Sky di Milano Santa Giulia, si decide oggi – giovedì 26 luglio 2018 – il destino del prossimo entusiasmante campionato. A partire dalle ore 19 saranno estratti i bussolotti delle venti squadre che si sfideranno tra di loro per la conquista dello Scudetto e di moltissimi altri obiettivi: in prima fila, nemmeno a dirlo, la Juventus, reduce dalla conquista di sette campionati di fila ed arricchita della stella Cristiano Ronaldo. A seguire poi le altre grandi pretendenti: il Napoli del neo-allenatore Carlo Ancelotti, quindi la Roma, l’Inter e – perché no – anche il Milan e la Lazio. Ecco dunque tutte le informazioni sul sorteggio dei calendari della Serie A per questa stagione.

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport 1, anche in HD (canale 201 del bouquet Sky) ed in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go. Pochi limiti all’estrazione delle squadre: nessuna testa di serie in sostanza, sarà dunque possibile assistere a big match anche a partire dalla prima giornata di campionato, al debutto tuttavia non potranno ripetersi partite già giocate nelle prime giornate nelle ultime due stagioni. Nei due turni infrasettimanali non saranno possibili sfide fra Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, né i derby, che non potranno avere luogo, nemmeno alla prima e all’ultima giornata. Unico paletto sarà quello dell’alternanza casa-trasferta tra club che giocano le proprie partite casalinghe ne medesimo stadio e che, per ovvi motivi, non potranno giocare contemporaneamente in casa: Napoli, Cagliari e Frosinone disputeranno la prima giornata fuori casa causa adeguamento dei propri stadi (non ancora pronti). Qui di seguito, giornata per giornata, dalla prima alla trentottesima, ecco il calendario ed il tabellone della Serie A 2018/2019.

Diretta live a partire dalle ore 19

Sorteggio calendario Serie A 2018/2019: la diretta live. Sky e Perform

Sette partite della Serie A, ogni settimana, verranno trasmesse da Sky e saranno visibili sul satellite e sul digitale terrestre, visto che con il disimpegno di Mediaset ha permesso al colosso di Murdoch di monopolizzare il mercato. Così Sky ha replicato la sua offerta a canone sul digitale terrestre, con un pacchetto ad hoc sulla Serie A. Le tre partite di Perform si vedranno invece sulla piattaforma web Dazn, una sorta di Netflix dello sport, che sbarca in Italia dopo le esperienze in Canada, Giappone, Germania, Austria: offrirà contenuti sportivi in streaming, non solo le 114 gare stagionali di A, ma anche tutta la Serie B, la Liga e altri eventi da definire. A rappresentare il brand Dazn il nuovo direttore Marco Foroni, ma soprattutto Paolo Maldini e la conduttrice Diletta Leotta, sceta come madrina della Serie A.

Sorteggio calendario Serie A 2018/2019: la diretta live. Le novità legate agli sponsor

I club di Serie A chiederanno alla Figc l’autorizzazione per lo sponsor sulla manica. La proposta della Roma ha trovato ampi consensi e verrà formalizzata in assemblea di Lega. La Serie A mutua così la Premier League, dove dalla scorsa stagione sono state autorizzate le partnership sulla manica: un affare che per i top club inglesi vale oltre 10 milioni di sterline a stagione. Dopo aver introdotto il secondo sponsor sul davanti e lo sponsor sul retro, la Serie A è pronta dunque al quarto sponsor. Le società rivendicheranno anche la titolarità dei tappetini virtuali a bordocampo, rinviando l’assegnazione del title sponsor del campionato. La Lega così rimarrebbe titolare dei diritti e verrebbe sottoscritto il pacchetto non audiovisivo da 40 milioni annui già sul tavolo: 15 milioni da Tim per il campionato, 5 da Trenitalia per la Coppa Italia, 20 da ISG per l’estero. Le grandi verrebbero ricompensate con una ripartizione più ricca: la prima in classifica passerebbe dai 2,3 percepiti dalla Juve nel 2017-18 a oltre 7 milioni di euro.

Sorteggio calendario Serie A 2018/2019: la diretta live. La situazione del Chievo

Il Chievo Verona è salvo, ma non mancano le polemiche in merito a questa decisione. I veneti, infatti, nell’ambito dell’inchiesta delle plusvalenze fittizie con il Cesena, restano in Serie A senza alcuna penalizzazione grazie ad vizio procedurale. Il presidente Campedelli, infatti, avendone fatto richiesta, doveva essere ascoltato dagli inquirenti prima del processo. E invece il fatto di non esser stato mai convocato dalla Procura manda in fumo mesi di accertamenti. Il procuratore Pecoraro, invece, non presenterà ricorso in appello, che a questo punto gli farebbe perdere soltanto del tempo prezioso. La decisione, è quella d’istituire direttamente un nuovo procedimento, in cui dovrà ascoltare Campedelli ed emettere un successivo deferimento entro il termine dei novanta giorni dai primi, datati 25 giugno. I tempi sono così stretti che già nelle prossime ore dalla Procura Federale arriverà la convocazione per una audizione del presidente del Chievo che dovrebbe tenersi la prossima settimana. Possibile che i clivensi vadano incontro ad una penalizzazione da scontare in Serie A. Con buona pace del Crotone, che rimane in cadetteria. E in Calabria, nella giornata di ieri, gli animi si sono surriscaldati: la delusione è enorme.

Sorteggio calendario Serie A 2018/2019: la diretta live. Appuntamento di mercato?

L’appuntamento dei calendari della Serie A 2018-2019 verrà sfruttato dalle società presenti per discutere anche sui temi legati al mercato. In particolare, in Lega, fra qualche ora si incontreranno Milan e Juventus. Il tema caldo della giornata è quello legato al ritorno in bianconero di Leonardo Bonucci. Il centrale difensivo classe ’87 ha manifestato il desiderio di tornare a Torino. Intende farlo da protagonista, intende farlo con grande umiltà, dopo gli screzi del passato avuti con il tecnico Massimiliano Allegri. La Juve, che ha saputo del pentimento di Bonucci, è disposta ad accontentare la volontà del giocatore, riportandolo a casa. Ma il Milan, per il momento, pretende l’inserimento nella trattativa di Andrea Caldara, centrale difensivo forte, giovane, che la Juve non valuta meno di quaranta milioni di euro. In alternativa, le altre due contropartite tecniche proposte sono Marko Pjaca e Mehdi Benatia, pedine che però non scaldano il cuore della nuova dirigenza rossonera. Sullo sfondo rimane anche la trattativa Gonzalo Higuain, che però la Juve preferisce cedere in Inghilterra, al Chelsea.