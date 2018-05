La 41ª giornata di Serie B ha emesso altri verdetti dopo la promozione dell’Empoli: retrocedono in Serie C Pro Vercelli e Ternana

Quando ormai mancano 90 minuti alla fine della stagione, la Serie B emana ulteriori verdetti. Dopo la promozione aritmetica dell’Empoli, sono certe anche le retrocessioni di Pro Vercelli e Ternana. La Virtus Entella ha un’ultima chance per restare in Serie B: battere il Novara in trasferta che la precede in classifica, per arrivare a pari punti ma prevalendo per gli scontri diretti. La Cremonese, invece, blinda la salvezza.

Cambia poco invece nella vetta della classifica: le vittorie di Frosinone e Parma rinviano ogni discorso sul secondo posto (e la relativa promozione diretta) all’ultima giornata, dove nonostante il vantaggio di due punti la squadra di Longo è obbligata a vincere, per gli scontri diretti a favore degli emiliani. Il Perugia si assicura il posto ai playoff, per continuare ad inseguire il sogno promozione