Probabile formazione Roma, c’è Perez dall’inizio. Le scelte di Fonseca

Probabile formazione Roma, chance per Carles Perez dall’inizio. Ecco quelle che dovrebbero essere le scelte di Paulo Fonseca

Paulo Fonseca studia le mosse per la sua Roma in vista della gara contro il Gent, in programma tra poche ore allo stadio Olimpico. Ci sarà nuovamente un sostanziale cambio di uomini all’interno del modulo che il tecnico portoghese disegnerà in campo.

Santon e Kolarov, innanzitutto, si riprenderanno le loro posizioni come terzini. Mancini affiancherà nuovamente Smalling nel 4-2-3-1 e a centrocampo dovrebbero agire Cristante e Veretout, entrambi freschi. Chance, come ammesso da Fonseca, per Carles Perez. Confermato Pellegrini alle spalle di Dzeko.