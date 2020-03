Probabile formazione Roma, Kalinic guida l’attacco. Fazio in difesa

Probabile formazione Roma, Fonseca sceglie gli 11 anti Cagliari. Kalinic titolare in avanti, in difesa c’è Fazio. Ballottaggio sulla sinistra

Paulo Fonseca studia la formazione anti Cagliari. La Roma è attesa da una gara piuttosto impegnativa, all’interno di questa atipica giornata di Serie A, e il tecnico portoghese pensa alle mosse corrette. Nella probabile giallorossa c’è sicuramente spazio per Kalinic, che darà un turno di riposo a Dzeko.

In difesa Fazio, accanto a Smalling, prende il posto dello squalificato Mancini, Bruno Peres ritorna dal primo sulla destra. Ancora ballottaggio a sinistra tra Spinazzola e Kolavor, mentre Cristante e Veretout sembra abbiano il posto assicurato. Impossibile da togliere Mkhitaryan in questo momento di forma, con lui dovrebbero agire Kluivert e Under.