Probabili formazioni Atalanta Sassuolo: Gasperini con il 3-4-1-2, De Zerbi risponde con il solito 4-2-3-1 con Caputo in attacco

Si torna in campo anche a Bergamo. Dopo l’emergenza Covid-19 è tutto pronto per poter tornare a giocare, lo si farà anche al Gewiss Stadium: i padroni di casa ospitano un Sassuolo in cerca di punti per l’Europa, anche se al momento la salvezza rimane l’obiettivo principale. Super sfida per entrambe, la vittoria diventa praticamente un obbligo.

COME ARRIVA L’ATALANTA – I nerazzurri arrivano a questo match dopo aver iniziato la preparazione prima delle altre squadre, ora bisognerà tramutare la condizione fisica in punti: spazio al 3-4-1-2 con Gomez tra le linee e Ilicic e Zapata in attacco. Tutti a disposizione del tecnico di Grugliasco, out soltanto Czyborra.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – De Zerbi riparte dalle certezze e lo fa con Caputo in attacco e il solito 4-2-3-1. Berardi, Djuricic e Boga andranno a supporto dell’attaccante, mentre in difesa spazio a Toljan, Ferrari, Marlon e Kyriakopoulos con Consigli a difendere i pali.

Probabili formazioni Atalanta Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi