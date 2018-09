Probabili formazioni Cagliari-Milan, quarta giornata Serie A 2018/2019: ecco chi scenderà in campo domenica sera alla Sardegna Arena

Attesissimo lo scontro tra Cagliari e Milan domenica sera alla Sardegna Arena. Si attendono conferme da entrambe le squadre, dopo le ottime prestazioni della terza giornata. Il Milan si presenta a Cagliari dopo l’ottima vittoria contro la Roma, ottenuta nel recupero grazie a Cutrone, che ha portato i primi tre punti in classifica ai rossoneri. La squadra di Maran vuole invece continuare la striscia di risultati positivi dopo il pareggio con il Sassuolo alla seconda giornata e la vittoria contro l’Atalanta nell’ultima giornata prima della pausa nazionali.

QUI CAGLIARI – Torna a disposizione Joao Pedro, dopo i sei mesi di squalifica scontati per essere stato trovato positivo all’idroclorotiazide, sostanza proibita. Da valutare invece Klavan. Infortunatosi al tendine d’Achille, non è sceso in campo con la sua nazionale. Confermati invece gli altri dieci di partenza visti contro l’Atalanta. Cragno in porta. Per la linea difensiva duello Pisacane-Andreolli, se Klavan non riuscisse a recuperare, per affiancare Srna, Romagna e Padoin. Centrocampo con l’ottimo Barella, Bradaric e Castro. Davanti agirà Ionita a supporto di Sua e Pavoletti.

QUI MILAN – Gattuso conferma gli undici che hanno battuto la Roma. Donnarumma a difendere i pali del Milan. Difesa che rimane la stessa delle altre partite giocate con Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. Kessiè, Biglia e Bonaventura al centro. Tridente d’attacco guidato dal bomber Higuain, affiancato da Suso e Calhanoglu. Partirà ancora dalla panchina Cutrone, autore del gol vittoria contro la Roma e dodicesimo uomo di lusso. Ancora fermi i lungodegenti Conti e Strinic.

Probabili formazioni Cagliari-Milan (Domenica ore 20.30)

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Sau, Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso