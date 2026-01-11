Probabili formazioni Fiorentina Milan, Allegri prepara la rivoluzione: Füllkrug dal 1′ e due big a riposo! Le idee del tecnico rossonero

Il Milan sbarca a Firenze con l’obbligo di tornare grande e cancellare il mezzo passo falso interno contro il Genoa. La trasferta del “Franchi” contro la Fiorentina rappresenta uno snodo cruciale per la stagione dei Rossoneri, costretti a gestire le energie in un calendario che non concede tregua. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, sono passate appena 64 ore dall’ultima sfida di campionato: un lasso di tempo cortissimo, che sta spingendo persino la FIFA a valutare modifiche regolamentari per garantire almeno tre giorni pieni di riposo tra due match.

In questo contesto di emergenza fisica, l’allenatore Massimiliano Allegri è costretto a ridisegnare il suo undici titolare, optando per un massiccio turnover. La scelta più rumorosa riguarda l’esclusione di Rafael Leao: il fuoriclasse portoghese non è al meglio della condizione e, senza la sua esplosività caratteristica, il tecnico livornese preferisce preservarlo. Al suo posto, l’attacco cambia volto affidandosi ai muscoli di Niclas Füllkrug. Il possente centravanti tedesco farà il suo debutto dal primo minuto (l’ultima volta da titolare risale a ottobre 2025 con il West Ham), supportato dalla qualità del fantasista statunitense Christian Pulisic. A dare sostanza e inserimenti ci penserà anche il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek.

Riposo per il regista e novità in difesa

Le rotazioni coinvolgono pesantemente anche la sala macchine. Luka Modric, finora stakanovista assoluto con 18 presenze su 18, si accomoderà in panchina per ricaricare le batterie in vista del recupero contro il Como. Le chiavi della regia saranno affidate al giovane Ardon Jashari, talento svizzero pronto a sfruttare la sua occasione. Resta un’incognita legata ad Adrien Rabiot: il “Duca” francese ha accusato un leggero fastidio fisico, ma dovrebbe stringere i denti. In preallarme c’è comunque il mediano Samuele Ricci.

Settimana complessa anche per Youssouf Fofana: dopo l’errore sotto porta contro il Grifone e le difese pubbliche di Allegri, il francese partirà fuori. In difesa, scelte obbligate e rotazioni: Koni De Winter prenderà il posto dello squalificato Fikayo Tomori, mentre sulla fascia sinistra l’ecuadoriano Pervis Estupiñan darà il cambio al giovane Davide Bartesaghi.