Fiorentina-Milan streaming live gratis? Dove vederla in diretta

Il calendario Serie A 2025-26 ci porta alla 20° giornata, che mette di fronte – tra le varie sfide affascinanti nel weekend – quello che un tempo era un vero e proprio big match: Fiorentina-Milan. Tra le partite di oggi è sicuramente una delle più interessanti, per varie ragioni.

I rossoneri stanno faticando con le squadre “piccole”: il recente pareggio contro il Genoa per 1-1 raccolto all’ultimo respiro lo certifica. D’altro canto, i viola hanno bisogno di fare punti per togliersi dal pantano della lotta-salvezza.

Dunque, ci sono tutti gli ingredienti per una partita da non perdere, con fischio d’inizio alle ore 15. Detto questo, andiamo a scoprire come vedere Fiorentina-Milan in streaming.

Fiorentina-Milan streaming live gratis? Tutte le info

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida fra Fiorentina e Milan. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: ora in sconto a 29,99€ al mese invece di 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Tra i vari piani, ora c’è un’interessante offerta DAZN sul piano Full per i nuovi clienti: permette di avere tutta la Serie A, gli Australian Open di tennis e i canali di Eurosport per sei mesi a 29,99€ invece di 44,99€. Per un risparmio di 90€.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Fiorentina-Milan: le probabili formazioni

La Fiorentina guidata da Paolo Vanoli punta a raccogliere altri punti pesanti per avvicinarsi all’obiettivo salvezza. Il pareggio strappato alla Lazio ha avuto un peso specifico importante nella classifica, anche se il modo in cui è maturato ha lasciato qualche rimpianto. Al Franchi, però, la Viola potrà contare su un ambiente caldo e partecipe, con i tifosi pronti a dare una spinta decisiva alla squadra.

Sul fronte opposto, il Milan di Massimiliano Allegri è chiamato a non rallentare ulteriormente, soprattutto in una giornata resa ancora più significativa dallo scontro diretto tra Inter e Napoli. I rossoneri arrivano da una serie positiva di risultati, anche se la continuità di prestazioni non è sempre stata all’altezza.

Dal punto di vista tattico, Vanoli dovrebbe schierare i suoi con un 4-1-4-1. Tra i pali ci sarà De Gea, protetto da una linea difensiva con Dodô a destra e Gosens a sinistra, mentre al centro agiranno Comuzzo e Pongracic. Davanti alla difesa spazio a Fagioli, con Mandragora e Sohm più avanzati per contenere la manovra milanista.

Sugli esterni offensivi agiranno Gudmundsson, pronto ad accentrarsi per creare superiorità, e Parisi sull’altra fascia. In attacco, la punta centrale sarà Moise Kean, preferito a Piccoli, con Sohm ancora favorito su Ndour nel ballottaggio di centrocampo.

Allegri, invece, conferma il 3-5-2, pur apportando qualche modifica. In porta ci sarà Maignan, mentre il reparto arretrato, privo dello squalificato Tomori, sarà formato da Pavlovic, Gabbia e De Winter. A centrocampo il tecnico toscano ha un dubbio: l’infortunio dell’ultim’ora di Rabiot potrebbe costringere ad un piano B. Sicuramente Ricci prenderà il posto di Modric affiancato da Rabiot e Loftus-Cheek, con Bartesaghi e Saelemaekers sulle corsie esterne. In avanti spazio alla coppia Leão–Pulisic, con il portoghese leggermente avanti nelle gerarchie rispetto a Füllkrug.

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Sohm, Mandragora, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli

MILAN (3-5-2): Maignan; Pavlovic, Gabbia, De Winter; Bartesaghi, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leão, Pulisic. Allenatore: Allegri.