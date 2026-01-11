Ultime Notizie
DAZN offerte nuovi clienti: la prima promo del 2026 è SUPER
DAZN inaugura il 2026 con una promozione dedicata al piano Full in versione mensile, disponibile fino al 12 gennaio a un prezzo ribassato. Per sei mesi consecutivi l’abbonamento costa 29,99 euro al mese, invece dei consueti 44,99 euro, per un risparmio complessivo pari a 90 euro.
Al termine del periodo agevolato, il servizio proseguirà alle condizioni in vigore in quel momento, salvo disdetta da parte dell’utente. Trattandosi di una proposta senza obblighi contrattuali, è possibile interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento, rispettando il preavviso di 30 giorni anche durante i mesi scontati.
Per attivarla basta andare sulla pagina ufficiale dell’offerta. C’è tempo fino a lunedì 12 gennaio 2026.
Offerte DAZN: tutti i vantaggi della nuova promo
L’offerta consente di accedere a tutto il palinsesto sportivo di DAZN, che comprende non solo la Serie A 2025-26, ma anche grandi eventi internazionali come l’Australian Open di tennis e le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Un ulteriore motivo per attivare subito la promo è il big match in programma questa sera: Inter-Napoli, posticipo della 20ª giornata di campionato del calendario 2025-26. Una partita chiave per la corsa allo scudetto, con i nerazzurri pronti a tentare l’allungo e i campioni d’Italia obbligati a reagire dopo l’ultimo passo falso contro l’Hellas Verona.
Oggi, oltre al confronto di San Siro, ci sarà anche Fiorentina-Milan alle ore 15, con i rossoneri determinati a riscattarsi dopo il pareggio interno contro il Genoa. A chiudere il programma, lunedì sera, sarà Juventus-Cremonese allo Stadium.
Ricordiamo che la prima delle offerte DAZN del 2026 potrà essere attivata entro e non oltre lunedì 12 gennaio. Per averla basta CLICCARE QUI.