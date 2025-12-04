Gianfranco Zola nominato Ambasciatore dello Sport Italiano nel mondo: a Londra il riconoscimento in vista di Milano-Cortina

Zola insignito del titolo di Ambasciatore dello Sport Italiano nel mondo: a Londra la cerimonia in vista dei Giochi di Milano-Cortina

Una serata di grande prestigio si è svolta presso l’Ambasciata d’Italia a Londra, in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. L’Ambasciatore Inigo Lambertini ha conferito a Gianfranco Zola la targa di “Ambasciatore dello sport italiano nel mondo”, riconoscimento che celebra il ruolo e l’impatto internazionale dell’ex fuoriclasse.

La motivazione dell’onorificenza sottolinea come “la sua eredità, la sua passione e la sua leadership continuino a ispirare lo sport italiano nel mondo”. Zola, icona del Chelsea e oggi vicepresidente della Lega Italiana Calcio, è considerato uno degli attaccanti più talentuosi della sua generazione.

Dopo gli esordi in Sardegna, ha indossato le maglie di Napoli, Parma e Chelsea, chiudendo la carriera al Cagliari. A livello internazionale ha arricchito il suo palmarès con una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe e due Supercoppe Uefa, consolidando un’eredità che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per lo sport italiano nel mondo.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

