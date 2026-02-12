Probabili formazioni Inter Juve, Thuram in vantaggio su Pio Esposito? I dubbi di Chivu a due giorni dal derby d’Italia in campionato

Il conto alla rovescia per il Derby d’Italia è ormai agli sgoccioli. Sabato sera, nella cornice di un San Siro ribollente di passione, l’Inter guidata da Cristian Chivu si prepara a sfidare la Juventus in un match che vale una fetta di Scudetto. La capolista, forte dei suoi 58 punti in classifica, ha l’occasione d’oro per allungare sulle inseguitrici e infliggere un colpo durissimo alle ambizioni dei Bianconeri allenati dal toscano Luciano Spalletti.

Le notizie che filtrano da Appiano Gentile, riportate dall’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, scaldano ulteriormente l’atmosfera. La sfida si appresta a entrare nella storia del club meneghino anche per quanto riguarda il botteghino: si prevede infatti il secondo incasso di sempre nella storia interista, con una cifra monstre che si aggira attorno agli 8 milioni di euro. Un dato che certifica l’attesa spasmodica per questo scontro diretto per la supremazia nazionale.

Sul fronte campo, arrivano conferme definitive e fondamentali per il tecnico rumeno: Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono recuperati. Il regista turco e il dinamico vice-capitano sardo hanno smaltito i rispettivi acciacchi muscolari e scalpitano per una maglia da titolare. Chivu sfrutterà ogni minuto disponibile fino a ridosso del fischio d’inizio per decidere se lanciarli subito nella mischia o preservarli come armi tattiche a gara in corso, forte anche delle prestazioni di un Piotr Zielinski in formato super.

In attacco, nonostante l’ottimo momento di forma del giovane talento Francesco Pio Esposito, le gerarchie per il big match sembrano blindate. Sarà la “ThuLa” a guidare l’assalto alla difesa della Vecchia Signora, con il francese Marcus Thuram favorito per affiancare il capitano Lautaro Martinez, già autore di 14 gol stagionali. Dietro, a protezione della porta, ci sarà il gigante tedesco Yann Bisseck, ormai leader indiscusso del reparto arretrato. La Beneamata è al completo per tentare la fuga decisiva.