Probabili formazioni Juve Milan: Sarri col tridente, Rebic unica punta

Probabili formazioni Juve Milan: Sarri col tridente e Cristiano Ronaldo dal 1′, Rebic unica punta per i rossoneri

Finalmente. Si torna in campo questa sera in Italia, con la prima semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I padroni di casa vogliono assolutamente vincere per poter conquistare la finale, ma anche i rossoneri vogliono arrivare fino in fondo. Si parte dall’1-1 dell’andata che dà ai bianconeri la possibilità di avere due risultati su tre. Ma in un Allianz Stadium blindato tutto può accadere, soprattutto dopo due mesi di stop.

QUI JUVENTUS – Sarri sceglie Buffon in porta, come da copione nella coppa nazionale. In difesa c’è solo un dubbio di formazione, con il ballottaggio Danilo-Cuadrado sulla destra. Il ruolo di playmaker dovrebbe essere affidato ancora a Pjanic, mentre Bentacur dovrebbe essere posizionato sul centro-destra. In attacco ci sono pochissimi dubbi: Ronaldo unica punta, con Dybala e Douglas Costa a supporto.

QUI MILAN – I rossoneri arrivano a questa sfida con le assenze di Ibrahimovic e Hernandez. Si va verso il 4-4-1-1 per i rossoneri, con Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria in difesa. Paquetà, Kessié, Bennacer e Calhanoglu dovrebbero andare a comporre il centrocampo, con Bonaventura libero di agire dietro ad Ante Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo/Cuadrado; Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado/Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic.