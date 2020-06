Juventus-Milan in tv e streaming: dove vederla

Juventus e Milan si sfidano nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming

Il calcio in Italia riparte con le semifinali di ritorno di Coppa Italia. La prima sfida mette di fronte a Torino la Juventus di Maurizio Sarri e il Milan di Stefano Pioli, che nella gara di andata, giocatasi giovedì 13 febbraio, pareggiarono 1-1 al Meazza. I rossoneri si portarono in vantaggio con Rebic, ma in extremis la Vecchia Signora ottenne il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo per un fallo fischiato a Calabria che generò non poche polemiche. Juventus-Milan: la partita si giocherà venerdì 12 giugno con calcio d’inizio alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà a porte chiuse, come previsto dalle rigide restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus.

La partita Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva e in chiaro dalla Rai su Rai Uno, visibile al canale 1 e in HD al canale 501 del digitale terrestre, con collegamento a partire dalle 20.30. Attraverso RaiPlay, inoltre, tifosi e appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming: su pc e notebook collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l’applicazione ufficiale.

La telecronaca di Juventus-Milan è affidata a Stefano Bizzotto, che sarà affiancato da Antonio Di Gennaro. A bordocampo ci sarà il contributo di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. Previsto anche un doppio studio: uno esterno, allo Stadium, con Luca De Capitani e Domenico Marocchino, e uno a Saxa Rubra, con Simona Rolandi, Enrico Varriale, Gianfranco Teotino, Paolo Rossi e l’ex arbitro Tiziano Pieri.

Juventus-Milan, info e dove vederla

Competizione: Coppa Italia 2019/2020

Quando: Venerdì 12 giugno 2020

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Rai Uno

Dove vederla in streaming: RaiPlay

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Daniele Orsato di Schio