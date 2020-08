Probabili formazioni Manchester City Lione, le scelte dei due tecnici per l’ultimo quarto di finale di Champions League

Ultimo quarto di finale per la final eight di Lisbona. La squadra di Pep Guardiola se la vedrà contro il Lione di Rudi Garcia: sarà una sfida davvero avvincente visto che i Citizens hanno un’occasione ghiottissima per poter portare a casa il torneo. Prima però bisognerà eliminare un avversario non irresistibile, ma che ha dimostrato di poter far male a chiunque.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY – La vittoria ottenuta contro il Real Madrid dà maggiore fiducia agli inglesi. Si va verso la conferma del 4-3-3 con De Bruyne libero di muoversi in mediana e l’attacco composto da Mahrez, Gabriel Jesus e Sterling. Rodri, ovviamente, si posizionerà in mezzo al campo.

COME ARRIVA IL LIONE – I francesi arrivano dal successo ottenuto contro la Juventus di Maurizio Sarri. Vedremo sempre il 3-5-2, modulo ormai collaudato: spazio a Depay e Dembélé in attacco, con Caqueret, Guimaraes e Aouar che si posizioneranno in mediana. Dubois e Cornet agiranno sugli esterni.

Probabili formazioni Manchester City Lione

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Jesus, Sterling.

LIONE (3-5-2): Lopes; Marcelo, Denayer, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembelé.